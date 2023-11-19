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ВМС Турции начинают учения «Восточное Средиземноморье-2023»
Турция приступает к проведению недельных военно-морских учений, которые призваны оценить оперативные возможности ВМС. Отдельной задачей станет отработка поисково-спасательных операций
ВМС Турции начинают учения «Восточное Средиземноморье-2023»
ВМС Турции. / Photo: AA
19 ноября 2023 г.

Турция дала старт военно-морским учениям «Восточное Средиземноморье-2023», чтобы проверить готовность ВМС. К маневрам, которые начинаются с подготовительных тренировочных мероприятий, присоединились наблюдатели из девяти стран.

В рамках учений будут отрабатываться не только боевые сценарии, заявил контр-адмирал турецких ВМС Хусейн Тигли. Он вспомнил разрушительные землетрясения, которые произошли на юге Турции в феврале этого года, и сообщил, что нынешняя тренировка будет включать в себя выполнение поисково-спасательных операций и транспортировку гуманитарной помощи.

В свою очередь турецкий полковник Осман Дилер подчеркнул, что учения направлены на одновременную оценку оперативных возможностей ВМС Турции, гражданских и государственных структур, а также подразделений Объединенной оперативной группы НАТО.

В начале этого года Турция приняла на себя командование морским компонентом Сил реагирования НАТО на год.

Дилер сообщил, что военно-морские учения, запланированные в соответствии с натовскими процедурами, будут проходить под руководством Центра управления учениями.

«Примут участие также подразделения второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2)», –– сказал он, добавив, что в состав задействованных с турецкой стороны сил войдут 24 корабля, десять вертолетов, пять дронов, три морских патрульных самолета и четыре подводные лодки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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