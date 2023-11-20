По меньшей мере восемь палестинцев погибли в результате нападения израильской армии на индонезийскую больницу в секторе Газа.

Как сообщает агентство WAFA, второй этаж здания медучреждения получил серьезный ущерб. В результате атаки ранения получили десятки людей, в том числе двое врачей.

Из-за атаки в больнице отключилось электричество. В госпитале находятся 650 пациентов.

Сообщается, что израильские силы, блокировавшие медучреждение, разместили снайперов на крышах высотных зданий в окрестностях и открывают огонь во время любого движения перед воротами больницы.

Это не первый случай атаки Израиля по медучреждениям в секторе Газа за последние дни. Как писал TRT на русском, 18 ноября Палестинский Красный Полумесяц призвал срочно вмешаться в ситуацию вокруг баптистской больници «Аль-Ахли» в связи с массированными бомбардировками израильской армии.

Кроме того, утром 15 ноября армия Израиля объявила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа», где на тот момент находились 9 тыс. человек. 18 ноября Израильские военные дали один час на эвакуацию всех находящихся в госпитале.