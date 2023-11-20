ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Минобороны Турции отправило самолет для эвакуации больных из Газы
Самолет турецких ВВС доставит 109 жителей Газы, которые пройдут лечение в Турции
Минобороны Турции отправило самолет для эвакуации больных из Газы
Фото: AA / Others
20 ноября 2023 г.

Турция отправила в Египет военный самолет для эвакуации 109 палестинцев из Газы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

«По запросу Министерства здравоохранения был выделен самолет ВВС А400М для эвакуации 109 наших братьев и сестер из Газы, которые будут проходить лечение в Турции. На самолете, который вылетел из Кайсери в Египет, находятся 10 медицинских работников», — говорится в сообщении.

Как писал TRT на русском, первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц были доставлены в столицу Турции Анкару из Египта в ночь на 16 ноября.

Больные прибыли в Анкару на самолете президентского отряда. Вместе с ними прибыл и глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. По словам главы Минздрава Турции, всего в Газе порядка тысячи онкобольных. Турецкая сторона готова при необходимости всех их принять.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us