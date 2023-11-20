Турция отправила в Египет военный самолет для эвакуации 109 палестинцев из Газы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

«По запросу Министерства здравоохранения был выделен самолет ВВС А400М для эвакуации 109 наших братьев и сестер из Газы, которые будут проходить лечение в Турции. На самолете, который вылетел из Кайсери в Египет, находятся 10 медицинских работников», — говорится в сообщении.

Как писал TRT на русском, первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц были доставлены в столицу Турции Анкару из Египта в ночь на 16 ноября.

Больные прибыли в Анкару на самолете президентского отряда. Вместе с ними прибыл и глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. По словам главы Минздрава Турции, всего в Газе порядка тысячи онкобольных. Турецкая сторона готова при необходимости всех их принять.