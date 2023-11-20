По меньшей мере 17 палестинцев были убиты, десятки получили ранения в результате авиаударов, нанесенных израильской армией в городе Рафах на юге сектора Газа.

Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на местные источники.

Удар был нанесен по двум домам около больницы Абу Юсуфа ан-Наджара на юге сектора Газа. При этом израильская армия уже 45 дней призывает палестинцев перемещаться в южную часть эксклава, утверждая, что там находятся «безопасные районы».

«В результате бомбардировки многие дома были разрушены, а некоторые повреждены. Это жилой район, здесь живут мирные жители и фермеры, среди нас нет боевиков», — рассказал Анадолу один из местных жителей.

Очевидцы отметили, что мирные жители, покинувшие свои дома, находятся во все более тяжелых условиях, особенно из-за сильного дождя и наступающих холодов.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.