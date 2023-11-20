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Кадры из клиники в Газе показали степень катастрофы
Ситуация в больницах сектора Газа критическая: в госпиталях не хватает медикаментов, анестезии, дезинфицирующих средств и банальных бинтов
Кадры из клиники в Газе показали степень катастрофы
Photo: Reuters / Others
20 ноября 2023 г.

Ситуация в клиниках набирает обороты гуманитарной катастрофы: госпитали работают в режиме тотальной экономии электричества и воды, часть операций врачи проводят при свете фонариков на телефонах. В больницах не хватает медикаментов, свободных коек, марли, дезинфицирующих средств и даже обезболивающих. Но недостатка в пациентах во время войны в Газе нет.

Пока врачи спешат спасти жизни, наступает хаос. Люди плачут. Многие серьезно ранены. Остальные пытаются найти родственников. Семьи толпятся вокруг пациентов, лежащих прямо на полу, отчаянно нуждаясь в информации. Новоприбывшие пациенты в больнице Нассер часто оказываются на полу — в клинике нет свободных коек.

Журналисты издания New York Times (NYT), проанализировав всего один снимок из клиники Нассер, пришли к выводу, что в Газе разворачивается гуманитарная катастрофа, при этом мировое сообщество закрывает на это глаза, всецело поддерживая только одну сторону конфликта — Израиль.

Не имея ничего, на что можно было бы опереться, чтобы делать записи, у врачей иногда не остается иного выбора, кроме как обращаться к самим пациентам, чтобы те сами записывали рецепты и рекомендации.

Те пациенты, которых удалось спасти, не могут рассчитывать на долгое пребывание в больнице Насера и реабилитацию. Их быстро выписывают и отправляют обратно, в разрушенный город, отмечает газета. Врачи стараются использовать каждый сантиметр больничной территории, чтобы максимально разместить всех пациентов.

В больнице больше нет дезинфицирующих средств медицинского класса. Клинике приходится довольствоваться дезинфицирующим средством для рук времен пандемии, отмечает издание.

Внимание международного сообщества все последние дни было сосредоточено на судьбе сотен пациентов, оказавшихся внутри Аль-Шифы. В клинике нет электричества для работы с основным медицинским оборудованием. Помимо пациентов там размещены тысячи перемещенных гражданских лиц, искавших в больнице убежища. Официальные лица Газы заявляют, что многие пациенты, в том числе трое новорожденных, умерли за последние дни, когда Израиль окружил больницу и отключил любые поставки электричества.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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