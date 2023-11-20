Израильская армия сообщила в понедельник, что еще трое солдат были убиты в ходе столкновений на севере сектора Газа. Об этом со ссылкой на израильских военных сообщает агентство Анадолу.

Согласно сообщениям, погибли два солдата из 890-го парашютно-десантного батальона и один солдат из разведывательного подразделения бригады Гивати.

Ранее в воскресенье армия сообщила, что пять израильских солдат были убиты в боях в Газе.

Информация об общем количестве израильских солдат, убитых в секторе Газа, противоречива. Но известно, что с начала наземной операции 27 октября по меньшей мере 66 израильских солдат погибли.

Как писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 13 тыс. палестинцев.