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Израильская армия заявила о 3 новых погибших солдатах ЦАХАЛ в Газе
С начала наземной операции Израиля в секторе Газа 27 октября были убиты по меньшей мере 66 израильских солдат
Израильская армия заявила о 3 новых погибших солдатах ЦАХАЛ в Газе
Фото: AA / Others
20 ноября 2023 г.

Израильская армия сообщила в понедельник, что еще трое солдат были убиты в ходе столкновений на севере сектора Газа. Об этом со ссылкой на израильских военных сообщает агентство Анадолу.

Согласно сообщениям, погибли два солдата из 890-го парашютно-десантного батальона и один солдат из разведывательного подразделения бригады Гивати.

Ранее в воскресенье армия сообщила, что пять израильских солдат были убиты в боях в Газе.

Информация об общем количестве израильских солдат, убитых в секторе Газа, противоречива. Но известно, что с начала наземной операции 27 октября по меньшей мере 66 израильских солдат погибли.

Как писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 13 тыс. палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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