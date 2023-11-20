Палестинец оплакивает погибшего сына

На видео попал момент прощания отца с сыном, который погиб во время последнего авиаудара по Хан-Юнусу, в воскресенье 19 ноября. По данным палестинских властей, число жертв израильских атак в секторе Газа достигло 13 тыс., из них более 5500 дети. #trtнарусском #палестинец #отецисын #палестина #прощание #израиль #авиаударыизраиля #газа #секторгаза #семья #отец #палестинскиедети #ханюнус #семья #палестинцы #сын #израильскаяатака #деньзащитыдетей #детипалестины #VoiceForGazaKids #ChildhoodWithoutOccupation #GazaChildrenUnderFire #palestine #gaza #trtrussian