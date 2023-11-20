На протяжении сотен лет в Газе проходили служения в церкви Святого Порфирия. Ритуалы продолжались и в последние недели, когда израильские войска двинулись на Газу, нанося авиаудары.

Несмотря на разрывающиеся вокруг бомбы, священники продолжают служить мессу для сотен людей, укрывшихся в церкви. Этот храм, построенный в XII веке, во время войны стал убежищем для христианских жителей эксклава.

Все христианское население Газы насчитывает всего от 800 до 1000 человек — и почти все они сейчас скрываются в церкви Святого Порфирия и близлежащей церкви Святого Семейства, пишет газета Financial Times (FT).

«В этих двух церквях проживают 340 семей, а это почти все христиане в секторе Газа», — рассказал изданию Рам Тарази. До войны он руководил православным культурным центром, разрушенным в результате израильских бомбардировок.

Около 20 членов центра покинули свои дома в городе Газа, чтобы укрыться в церкви. В результате авиаудара Израиля 19 октября по церкви было разрушено одно из зданий храмового комплекса Святого Порфирия, в которых укрывались семьи беженцев. Погибло 17 человек.

«Мы ушли в ночь израильских авиаударов под обстрелом», — вспоминает Тарази. — «Наши дома расположены в трех зданиях рядом друг с другом, но, мы даже не уверены, что они все еще стоят. Мы живем в церкви уже больше месяца».

Семьи, укрывшиеся в церковном комплексе, спят на матрасах, уложенных на полах. Солнечные панели обеспечивают небольшое количество энергии — ее достаточно, чтобы люди могли зарядить свои телефоны. Скучающие дети играют на открытых пространствах внутри окруженного стеной комплекса.

Христиане Газы живут в страхе перед воздушной атакой Израиля и его танками, разъезжающим по близлежащим улицам. В церквях осталось мало еды, а в близлежащих магазинах почти нечего купить. Тарази отметил, что в храмовом комплексе все еще есть небольшое количество топлива, которое экономно используется для перекачки питьевой воды.