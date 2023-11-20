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ООН: число перемещенных лиц в секторе Газа достигло 1,7 млн человек
В убежищах ООН в Газе находится намного больше людей, чем предусматривает вместимость, и они не могут принимать новых прибывающих
ООН: число перемещенных лиц в секторе Газа достигло 1,7 млн человек
Фото: AA / Others
20 ноября 2023 г.

Число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа достигло 1,7 млн человек, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Более 1,7 млн человек в Газе, по оценкам, стали внутренне перемещенными лицами, включая почти 900 тысяч человек, которые находятся по меньшей мере в 154 убежищах БАПОР (агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ — ред.)», — говорится в сводке УКГВ на ее официальном сайте.

Отмечается, что в убежищах БАПОР на данный момент находится намного больше людей, чем предусматривает их вместимость, и они не могут принимать тех, кто продолжает прибывать.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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