Число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа достигло 1,7 млн человек, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Более 1,7 млн человек в Газе, по оценкам, стали внутренне перемещенными лицами, включая почти 900 тысяч человек, которые находятся по меньшей мере в 154 убежищах БАПОР (агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ — ред.)», — говорится в сводке УКГВ на ее официальном сайте.

Отмечается, что в убежищах БАПОР на данный момент находится намного больше людей, чем предусматривает их вместимость, и они не могут принимать тех, кто продолжает прибывать.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.