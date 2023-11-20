ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Из сектора Газа в больницу Анкары доставили еще 61 пациента
Самолет Минобороны Турции вылетел сегодня из египетского города Эль-Ариш и успешно приземлился в военном аэропорту Этимесгут в Анкаре. На борту находился 61 пациент из Газы и 49 сопровождающих лиц
Из сектора Газа в больницу Анкары доставили еще 61 пациента
Самолет с эвакуированными палестинцами из сектора Газа прибыл в Анкару / Others
20 ноября 2023 г.

Ранее Турция отправила в Египет военный самолет для эвакуации палестинцев из Газы, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

«На самолете, который вылетел из Кайсери в Египет, находятся 10 медицинских работников», — говорится в сообщении. Всех эвакуированных пациентов направят в городские больницы Билькент и Этлик.

«Лечение каждого пациента из Газы — наш долг перед нашими братьями и уязвленной совестью человечества», — написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twıtter) министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Как ранее писал ТRT на русском, 16 ноября первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц были доставлены в Анкару из Египта.

Больные были доставлены в Анкару на самолете президентского отряда. Вместе с ними прибыл и глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Больных доставили в государственную больницу в районе Билькент.

По словам главы Минздрава Турции, всего в Газе порядка тысячи онкобольных. Турецкая сторона готова при необходимости всех их принять.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us