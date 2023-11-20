Ранее Турция отправила в Египет военный самолет для эвакуации палестинцев из Газы, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

«На самолете, который вылетел из Кайсери в Египет, находятся 10 медицинских работников», — говорится в сообщении. Всех эвакуированных пациентов направят в городские больницы Билькент и Этлик.

«Лечение каждого пациента из Газы — наш долг перед нашими братьями и уязвленной совестью человечества», — написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twıtter) министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Как ранее писал ТRT на русском, 16 ноября первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц были доставлены в Анкару из Египта.

Больные были доставлены в Анкару на самолете президентского отряда. Вместе с ними прибыл и глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Больных доставили в государственную больницу в районе Билькент.

По словам главы Минздрава Турции, всего в Газе порядка тысячи онкобольных. Турецкая сторона готова при необходимости всех их принять.