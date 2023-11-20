ПОЛИТИКА
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Часть младенцев из больницы Аль-Шифа эвакуировали в Египет
Волонтеры палестинского Общества Красного Полумесяца эвакуировали 31 недоношенного ребенка из больницы Аль-Шифа в Рафах, откуда первую группу уже перевезли в Египет. #GazaChildGenocide #VoiceForGazaKids #ChildhoodWithoutOccupation #GazaChildrenUnderFire #ChildRightsInGaza #GazaChildRights #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #палестинскиедети #младенцы #деньзащитыдетей #эвакуация #египет #альшифа #больница #детипалестины #trtrussian
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20 ноября 2023 г.
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