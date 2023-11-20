Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами будем продолжать поддерживать насущные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности», — написал он по итогам встречи.

В военном ведомстве США сообщили, что переговоры Остина с украинским руководством «будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной, включая обеспечение украинских вооруженных сил необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты страны от будущих российских угроз».

В предыдущий раз министр обороны США посещал Киев в апреле 2022 года после согласования пакета военной помощи в размере $800 млн.

Напомним, Вашингтон уже два месяца не может согласовать пакет помощи Украине. Конгресс США принял новый временный бюджет страны, чтобы избежать «шатдауна», но в нем не прописана сумма, которая будет выделена Украине.

СМИ сообщают, что Конгресс США намерен принять пакет помощи для Украины и Израиля до концы этого года.