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Глава Пентагона заверил в продолжении поддержки Украины
В ходе необъявленного визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине
Глава Пентагона заверил в продолжении поддержки Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин / Others
20 ноября 2023 г.

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами будем продолжать поддерживать насущные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности», — написал он по итогам встречи.

В военном ведомстве США сообщили, что переговоры Остина с украинским руководством «будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной, включая обеспечение украинских вооруженных сил необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты страны от будущих российских угроз».

В предыдущий раз министр обороны США посещал Киев в апреле 2022 года после согласования пакета военной помощи в размере $800 млн.

Напомним, Вашингтон уже два месяца не может согласовать пакет помощи Украине. Конгресс США принял новый временный бюджет страны, чтобы избежать «шатдауна», но в нем не прописана сумма, которая будет выделена Украине.

СМИ сообщают, что Конгресс США намерен принять пакет помощи для Украины и Израиля до концы этого года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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