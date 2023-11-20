ПОЛИТИКА
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Журналисты Газы прощаются со своими убитыми коллегами
Журналисты Газы собрались на похороны своих коллег Сари Мансура, гендиректора информагентства «Кудс» и фотожурналистки Хассуны Салим, которые погибли в результате израильского авиаудара. По последним данным, жертвами агрессии Израиля в секторе Газа с 7 октября стали около 50 палестинских журналистов. #trtнарусском #палестина #журналист #газа #секторгаза #прощание #похороны #израиль #коллеги #фотожурналист #авиаудар #авиаударизраиля #агрессия #палестинскиежурналисты #атакаизраиля #trtrussian
тимитм / Others
20 ноября 2023 г.
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