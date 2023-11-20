Израиль находится в состоянии безумия, убивая беременных женщин, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Это варварство, бандитизм и государственный террор. Весь мир наблюдает, как Израиль атакует больницы».

По его словам, с 7 октября Турция отправила в сектор Газа порядка 800 тонн гуманитарной помощи.

Пока Турция мобилизует все свои силы, чтобы помочь мирным палестинцам в секторе Газа и остановить кровопролитие, западные страны полностью игнорируют происходящее. «Западные страны боятся использовать даже слово «перемирие». Позор Холокоста держит европейских лидеров в плену», — сказал президент Турции.

Несмотря на все свои попытки, Израиль не может назвать Турцию антисемитским государством. «Вы не увидите такого позорного пятна в прошлом Турции», — подчеркнул турецкий лидер.

Он также добавил, что Израиль и его сторонники, которые используют все современные средства ведения войны против детей, женщин и стариков, будут осуждены перед совестью человечества.

«Мы обезвредили 2 тысячи террористов»

Турция продолжает борьбу с террористическими организациями и организованными преступными группировками, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

С начала года были нейтрализовали около 2 тысяч террористов, в том числе руководителей террористических организаций.

Президент Турции заявил, что террористы будут привлечены к ответственности за каждую каплю пролитой ими крови

«Турция поддерживает братьев и сестер, пострадавших от стихийного бедствия»

Президент Турции рассказал о провинциях, пострадавших от наводнений, произошедших вчера из-за сильного дождя по всей стране:

«Наше государство поддерживает наших братьев и сестер, пострадавших от стихийного бедствия. Мы произведем выплаты поддержки после того, как завершим оценку ущерба».