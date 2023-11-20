«Тысячи детей были убиты в секторе Газа за несколько недель. Это важно. Число жертв среди гражданского населения в Газе выше, чем когда-либо в любом конфликте с тех пор, как я вступил в должность генерального секретаря», — заявил Антониу Гутерриш журналистам.

Он вновь призывал к гуманитарному прекращению огня: «Важно, чтобы мы превратили эту трагедию в возможность. После войны необходимо решительно двигаться в направлении решения о создании двух государств».

Ранее Гутерриш также отметил, что эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей: «Это должно прекратиться».

Как писал TRT на русском, с начала войны в секторе Газа от израильских бомбардировок погибли более 5 тысяч детей. Многие остались без дома и лишились родителей, переживают серьезные психологические травмы.

Вместе с тем число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа достигло 1,7 млн человек, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Более 1,7 млн человек в Газе, по оценкам, стали внутренне перемещенными лицами, включая почти 900 тысяч человек, которые находятся по меньшей мере в 154 убежищах БАПОР (агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ — ред.)», — говорится в сводке УКГВ на ее официальном сайте.