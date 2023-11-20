В сообщении Amnesty International указано, что нападения произошли 19 и 20 октября. Израильские военные нанесли удар по зданию Греческой православной церкви Святого Порфирия, где укрывались сотни перемещенных гражданских лиц, а также по дому в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа.

В результате израильских ударов погибли 46 мирных жителей, включая 20 детей. Самой старшей жертвой стала 80-летняя женщина, самой младшей — трехмесячный ребенок. «Эти нападения должны быть расследованы как военные преступления», — говорится в заявлении на сайте правозащитной организации.

Подчеркивается, что эти удары представляли собой неизбирательные нападения или прямые атаки на мирных жителей и гражданские объекты.

«Эти смертоносные незаконные нападения являются частью задокументированной модели пренебрежения к палестинскому гражданскому населению и демонстрируют разрушительное воздействие беспрецедентного наступления израильской армии, которое не оставило нигде безопасного места в секторе Газа, независимо от того, где гражданские лица живут или ищут убежища», — подчеркивается в заявлении.

В сообщении также представлены показания пострадавших и свидетелей, опрошенных после нападений. «В тот вечер мое сердце умерло вместе с моими детьми. Все мои дети были убиты: Маджид — 11 лет, Джули — 12 лет и Сухайль — 14 лет. У меня ничего не осталось. Я должен был умереть вместе со своими детьми», — рассказал Amnesty International Рамез аль-Сури.

Как писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 13 тыс. палестинцев.