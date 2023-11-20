Мать недоношенного эвакуированного младенца призвала прекратить атаки больниц

Палестинка Лобна аль-Саик во время эвакуации своего недоношенного младенца из захваченной израильской армией больницы аль-Шифа в египетскую больницу в Рафахе призвала мир прекратить атаки по больницам, где находятся дети, в том числе новорожденные и недоношенные. Палестинский Красный Полумесяц эвакуировал из захваченного медучреждения в Египет 28 недоношенных детей, еще трое находятся в больнице в палестинской части Рафаха. Из-за недавних перебоев с электроэнергией в больнице аль-Шифа в секторе Газа погибли несколько младенцев. #Палестина #Газа #секторГаза #дети #альШифа #недоношенные #эвакуация #Израиль #GazaChildGenocide #VoiceForGazaKids #ChildhoodWithoutOccupation #GazaChildrenUnderFire #ГеноцидДетейГазы #ВсемирныйДеньДетей #ДетствоБезОккупации