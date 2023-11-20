Госпиталь рассчитан на 41 коечное место. В нем будут работать 145 человек, включая медперсонал и администраторов. Предусмотрены отделения неотложной помощи, внутренних болезней, интенсивной терапии, гинекологии и акушерства, а также две операционные.

14 октября в секторе Газа из-за израильских атак вышел из строя иорданский полевой госпиталь. Он был создан в 2009 году и находился в подчинении иорданской армии. Медучреждение обслуживало от 1000 до 1200 человек в сутки на бесплатной основе.

Напомним, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 13 тыс. палестинцев.