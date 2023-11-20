Эвакуированный из Газы россиянин: «Вчера били по моему дому»

Эвакуированные из сектора Газа граждане России рассказали о военных преступлениях Израиля в палестинском эксклаве. 20 ноября МЧС РФ эвакуировало из Газы 117 россиян. Всего в Россию из сектора Газа вернули 525 своих граждан. #Палестина #Газа #секторГаза #дети #преступления #медики #эвакуация #Израиль #Россия #Москва #МЧС #МЧСРФ