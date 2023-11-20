ПОЛИТИКА
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Отец воссоединяется со своими детьми в Дублине после эвакуации из Газы
Халид эль-Эстал, ирландско-палестинский отец, воссоединился со своими двумя детьми в аэропорту Дублина. Его сын и дочь были эвакуированы из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах в составе группы ирландских граждан. В беседе с Irish Times эль-Эстал выразил «смешанные эмоции» по поводу воссоединения со своими детьми, поскольку в результате беспощадных авиаударов Израиля он потерял жену, брата и мать. #Ирландия #Дублин #дети #воссоединение #отец #Палестина #Газа #секторГаза #Израиль #GazaChildGenocide #VoiceForGazaKids #ChildhoodWithoutOccupation #GazaChildrenUnderFire #ГеноцидДетейГазы #ВсемирныйДеньДетей #ДетствоБезОккупации
Отец воссоединяется со своими детьми в Дублине после эвакуации из Газы / Others
20 ноября 2023 г.
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