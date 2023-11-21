Телефонная связь полностью пропала на севере сектора Газа в результате авиаударов Израиля. Об этом сообщает палестинское агентство Wafa.

По его сведениям, в частности, связь пропала в городе Газа и его окрестностях. Произошло это вследствие того, что израильская авиация обстреляла телекоммуникационные вышки в секторе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.