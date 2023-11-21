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На севере Газы полностью пропала связь после ударов Израиля
Израильские войска нанесли удар по телекоммуникационным вышкам в секторе Газа
На севере Газы полностью пропала связь после ударов Израиля
Фото: AA / Others
21 ноября 2023 г.

Телефонная связь полностью пропала на севере сектора Газа в результате авиаударов Израиля. Об этом сообщает палестинское агентство Wafa.

По его сведениям, в частности, связь пропала в городе Газа и его окрестностях. Произошло это вследствие того, что израильская авиация обстреляла телекоммуникационные вышки в секторе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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