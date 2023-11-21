Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак в интервью американскому телеканалу CNN рассказал, что именно Израиль построил тоннели под больницей «Аш-Шифа», которые стали формальной причиной для начала операции израильской армии (ЦАХАЛ) в отношении медицинского комплекса.

«Уже много лет известно, что под “Аш-Шифой” находятся бункеры, первоначально построенные израильскими инженерами, а также несколько туннелей, которые сейчас являются частью этой системы», — заявил он.

По его словам, Израиль помог палестинцам построить бункеры «четыре десятилетия назад» с целью обеспечить больше места для работы больницы.

Как писал TRT на русском, утром 15 ноября армия Израиля объявила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». На момент начала израильского штурма в медицинском комплексе находились почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые.

Формальным поводом для штурма больницы стало наличие тоннелей под комплексом, которые, по словам израильской стороны, использует в своих целях ХАМАС. Израиль представил в качестве доказательства ржавое оружие и несколько камер, которые, по его утверждениям, он нашел в больнице, что вызвало сомнению и критику мировых наблюдателей.