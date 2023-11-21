ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Бывший премьер признал, что Израиль построил бункеры под «Аш-Шифой»
Эхуд Барак рассказал, что израильская сторона четыре десятилетия назад построила тоннели под больницей в Газе, которые ЦАХАЛ обыскивает в поисках ХАМАС
Бывший премьер признал, что Израиль построил бункеры под «Аш-Шифой»
Фото: AA / Others
21 ноября 2023 г.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак в интервью американскому телеканалу CNN рассказал, что именно Израиль построил тоннели под больницей «Аш-Шифа», которые стали формальной причиной для начала операции израильской армии (ЦАХАЛ) в отношении медицинского комплекса.

«Уже много лет известно, что под “Аш-Шифой” находятся бункеры, первоначально построенные израильскими инженерами, а также несколько туннелей, которые сейчас являются частью этой системы», — заявил он.

По его словам, Израиль помог палестинцам построить бункеры «четыре десятилетия назад» с целью обеспечить больше места для работы больницы.

Как писал TRT на русском, утром 15 ноября армия Израиля объявила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». На момент начала израильского штурма в медицинском комплексе находились почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые.

Формальным поводом для штурма больницы стало наличие тоннелей под комплексом, которые, по словам израильской стороны, использует в своих целях ХАМАС. Израиль представил в качестве доказательства ржавое оружие и несколько камер, которые, по его утверждениям, он нашел в больнице, что вызвало сомнению и критику мировых наблюдателей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us