Первая леди Турции Эмине Эрдоган выразила серьезную обеспокоенность нападениями Израиля на Палестину. Она подчеркнула, что Анкара продолжит прилагать усилия, чтобы палестинцы получили всю необходимую помощь.

«Мы стали свидетелями ужасных последствий, которые война может иметь для женщин и детей. Израиль обрушивает беспрецедентный шквал бомб и пуль на мирное население Палестины. Полный ужас и беспокойство — наша коллективная реакция», — заявила Эмине Эрдоган в интервью Newsweek.

Израиль стал причиной десятков тысяч смертей и ранений. Страна наносит удары по школам, культурным объектам и даже гуманитарным коридорам, сказала Эрдоган, отметив, что из-за израильских бомбардировок в секторе Газа уже выведены из строя 18 больниц, в том числе Турецко-Палестинской дружбы.

«К сожалению, в регионе нет безопасного убежища для 1,5 млн жителей Газы, которые были насильственно перемещены. Среди этих людей есть беременные женщины, матери с младенцами и дети с особыми потребностями. Можете ли вы представить, как им трудно справляться с условиями конфликта и перемещения?» — добавила первая леди Турции.

По ее словам, Анкара не видит разницы между палестинскими детьми и детьми из Украины, Европы, Америки, Турции или других стран: «Каждый ребенок имеет право на безопасный и комфортный дом, а также хорошее образование и здравоохранение, независимо от того, где они рождаются».

Израиль действует «организационными рефлексами»

По словам Эмине Эрдоган, Израиль применяет метод коллективного наказания, не делая различий между мужчинами и женщинами, детьми и стариками.

«То, что происходит сейчас в секторе Газа, нельзя даже назвать войной. Обладая передовыми технологиями вооружений, это государство реагирует организационными рефлексами», — добавила она, подчеркнув, что Израиль игнорирует самые фундаментальные нормы международного права.

Израиль, по ее словам, совершает в Палестине военные преступления, которые равносильны преступлениям против человечности. Государство нарушает универсальные гуманитарные ценности и международное право. «Мы не можем рассматривать такие зверства как проблему, которая затрагивает только Палестину, регион или мусульманские страны», — считает Эмине Эрдоган.

Она также обратила внимание, что люди с совестью отстаивают правое дело Палестины: миллионы людей протестуют против «зверств» Израиля на улицах, площадях и в университетских кампусах по всему миру.

Ранее по инициативе Эмине Эрдоган в Турции прошел саммит «Единое сердце за Палестину». Она подчеркнула, что Анкара продолжит свои усилия, чтобы сообщить миру о происходящей «бойне» и остановить кровопролитие.

«Турция будет продолжит поддерживать палестинский народ в рамках мер по оказанию гуманитарной помощи», — добавила она.

Военная поддержка США Израилю

Первая леди Турция Эмине Эрдоган призвала всех международных игроков сотрудничать в вопросе достижения долгосрочного мира в секторе Газа.

Что касается увеличения военной поддержки Израиля со стороны США, то по словам Эрдоган, разжигание огня конфликта — это «проще говоря, участие в этой бойне».

«Бомбы, которые США помогли Израилю приобрести, нацелены на больницы, новорожденных в инкубаторах интенсивной терапии, школы, мечети и церкви, а также машины скорой помощи, перевозящие пациентов и лагеря беженцев. Кто может утверждать, что Вашингтон играет конструктивную роль в конфликте, учитывая, что они сами замешаны в этом гнусном деянии?» — сказала первая леди Турции.

По ее словам, непоколебимая поддержка, оказываемая Тель-Авиву страной, позиционирующей себя «лидером Запада», ведет к углублению израильско-палестинского конфликта и даже представляет угрозу глобальному миру и порядку.

Турция призывает все страны, которые хотят справедливого и прочного мира в регионе и во всем мире, прислушаться к призыву людей, а не заставлять из замолчать: «Необходимо мобилизовать все свои ресурсы, чтобы положить конец конфликтам и призвать все стороны соблюдать международное право».