Официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор рассказал об отказе страны сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в деле расследования ситуации в Палестине.

В Израиле не доверяют следственным комиссиям МУС, «поскольку их повестка заранее известна», пояснил дипломат агентству «РИА Новости».

Бен-Дор напомнил, что у Израиля уже был подобный опыт в 2009 году. Тогда после операции в секторе Газа Совет по правам человека (СПЧ) ООН создал комиссию Голдстоуна для установления фактов военных преступлений, но Тель-Авив не признал итоговый доклад.

Ранее в МУС заявили, что получили обращение от пяти стран с просьбой расследовать действия Израиля в Палестине: от Южной Африки, Бангладеш, Боливии, Коморских Островов и Джибути.

«В соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда государство-участник может передать прокурору ситуацию, в которой, как представляется, было совершено одно или несколько преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, с просьбой к прокурору расследовать ситуацию с целью определения того, следует ли предъявить обвинение одному или нескольким конкретным лицам в совершении таких преступлений», — сказал прокурор МУС Карим Хан.

Он отметил, что МУС уже проводит расследование ситуации на палестинских территориях в связи с возможными преступлениями, совершенными Израилем в секторе Газа и на Западном берегу 13 июня 2014 года. Расследование началось в марте 2021 года.

Он отметил, что МУС уже проводит расследование ситуации на палестинских территориях в связи с возможными преступлениями, совершенными Израилем в секторе Газа и на Западном берегу 13 июня 2014 года. Расследование началось в марте 2021 года.

Как писал TRT на русском, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 13 тыс. палестинцев.