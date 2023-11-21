ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинцы покидают свои дома из-за танков у индонезийской больницы
Палестинцы, живущие неподалеку от индонезийской больницы в секторе Газа, вынуждены были покинуть свои дома после того, как израильские танки взяли в кольцо медучреждение и атаковали его. По данным Минздрава эксклава, в результате атаки 20 ноября в больнице погибли по меньшей мере 12 человек, десятки ранены. В учреждении все еще находятся 150 пациентов, 100 медицинских работников и тысячи вынужденных переселенцев. #trtнарусском #палестина #танки #эвакуация #газа #секторгаза #палестинцы #ранение #израиль #больница #палестинскаябольница #юг #авиаударизраиля #агрессия #атакаизраиля #trtrussian
ьттьбтб / Others
21 ноября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us