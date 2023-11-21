Палестинцы покидают свои дома из-за танков у индонезийской больницы

Палестинцы, живущие неподалеку от индонезийской больницы в секторе Газа, вынуждены были покинуть свои дома после того, как израильские танки взяли в кольцо медучреждение и атаковали его. По данным Минздрава эксклава, в результате атаки 20 ноября в больнице погибли по меньшей мере 12 человек, десятки ранены. В учреждении все еще находятся 150 пациентов, 100 медицинских работников и тысячи вынужденных переселенцев. #trtнарусском #палестина #танки #эвакуация #газа #секторгаза #палестинцы #ранение #израиль #больница #палестинскаябольница #юг #авиаударизраиля #агрессия #атакаизраиля #trtrussian