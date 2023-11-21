Турция приняла еще 61 пациента из разрушенных больниц Газы

В Анкару из Египта на лечение прибыл еще 61 палестинец из сектора Газа. Людей разместили в городских больницах Билькент и Этлик. Всего Турция приняла 88 пациентов больниц Газы, многие из которых разбомбил Израиль. #trtнарусском #турция #палестинцы #палестина #анкара #эвакуация #газа #секторгаза #больница #палестинскаябольница #израиль #египет #турецкаябольница #пациенты #раненные #атакаизраиля #trtrussian