ПОЛИТИКА
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Турция приняла еще 61 пациента из разрушенных больниц Газы
В Анкару из Египта на лечение прибыл еще 61 палестинец из сектора Газа. Людей разместили в городских больницах Билькент и Этлик. Всего Турция приняла 88 пациентов больниц Газы, многие из которых разбомбил Израиль. #trtнарусском #турция #палестинцы #палестина #анкара #эвакуация #газа #секторгаза #больница #палестинскаябольница #израиль #египет #турецкаябольница #пациенты #раненные #атакаизраиля #trtrussian
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21 ноября 2023 г.
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