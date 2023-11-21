По меньшей мере 2600 человек, включая пациентов, ищущих убежище, и медицинский персонал, все еще находятся в осажденной индонезийской больнице на севере сектора Газа. Об этом рассказал представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кудра.

«400 раненых и их сопровождающие все еще находятся в больнице, а также 200 медицинских работников и около 2000 перемещенных лиц», — цитирует его агентство Анадолу.

Аль-Кудра также отметил, что в больнице «Аш-Шифа» остаются 259 раненых, несколько гражданских лиц и медицинский персонал. Он заявил, что дата их эвакуации из медучреждения, находящегося под полным контролем Израиля, пока не определена.

Представитель здравоохранения Газы подчеркнул, что все больницы в городе Газа и северных районах сектора Газа не функционируют из-за продолжающихся атак Израиля. По его словам, за последние дни делегация Всемирной организации здравоохранения посетила больницу «Аш-Шифа», чтобы координировать эвакуацию тех людей, которые все еще находятся там.

Как писал TRT на русском, 20 ноября индонезийская больница на севере сектора Газа подверглась нападению Израиля. В результате по меньшей мере восемь палестинцев погибли, десятки людей, в том числе двое врачей получили ранения, второй этаж медучреждения получил серьезный ущерб.