ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
2600 человек остаются в осажденной индонезийской больнице в Газе
Все больницы в северных районах сектора Газа не работают из-за продолжающихся атак Израиля
2600 человек остаются в осажденной индонезийской больнице в Газе
Фото: AA / Others
21 ноября 2023 г.

По меньшей мере 2600 человек, включая пациентов, ищущих убежище, и медицинский персонал, все еще находятся в осажденной индонезийской больнице на севере сектора Газа. Об этом рассказал представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кудра.

«400 раненых и их сопровождающие все еще находятся в больнице, а также 200 медицинских работников и около 2000 перемещенных лиц», — цитирует его агентство Анадолу.

Аль-Кудра также отметил, что в больнице «Аш-Шифа» остаются 259 раненых, несколько гражданских лиц и медицинский персонал. Он заявил, что дата их эвакуации из медучреждения, находящегося под полным контролем Израиля, пока не определена.

Представитель здравоохранения Газы подчеркнул, что все больницы в городе Газа и северных районах сектора Газа не функционируют из-за продолжающихся атак Израиля. По его словам, за последние дни делегация Всемирной организации здравоохранения посетила больницу «Аш-Шифа», чтобы координировать эвакуацию тех людей, которые все еще находятся там.

Как писал TRT на русском, 20 ноября индонезийская больница на севере сектора Газа подверглась нападению Израиля. В результате по меньшей мере восемь палестинцев погибли, десятки людей, в том числе двое врачей получили ранения, второй этаж медучреждения получил серьезный ущерб.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us