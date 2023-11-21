Внезапная эскалация конфликта в секторе Газа поставила все население в отчаянное и катастрофическое положение, говорится в заявлении на сайте Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Около 2,2 миллиона человек (почти все население) сейчас нуждаются в продовольственной помощи. Сотни тысяч людей помещены в переполненные приюты и больницы, у них кончаются еда и вода.

Отмечается, что организация предоставила чрезвычайную продовольственную и денежную помощь более чем 700 000 человек в секторе Газа и жителям Западного берега реки Иордан.

Более того, в ООН наладили работу с 23 пекарнями в секторе Газа, что позволило обеспечить хлебом 200 тысяч человек в лагерях для беженцев. Однако продолжать эту работу невозможно. Последняя пекарня, с которой работала ВПП ООН, была закрыта из-за отсутствия топлива и газа.

«Существующие продовольственные системы рушатся, и чтобы охватить тех, кто в них нуждается, ВПП и нашим партнерам необходимо расширить доступ и ресурсы, такие как топливо, газ и связь. Чтобы добиться реального результата, нам необходимо остановить военные действия», — говорится в сообщении организации в соцсети X (бывшая Twitter).

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

С тех пор в Газе были убиты более 13 тысяч палестинцев. По данным ООН, две трети населения региона остались без крова в результате войны.