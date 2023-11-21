Россия призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами МИД ряда стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая проходит в Москве.

«Хочу еще раз подчеркнуть — необходимо не то что не терять из виду вопросы стратегического характера, но уже сейчас приступать к созданию условий для их решения, имею в виду прежде всего подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН», — заявил он.

Лавров напомнил, что «создание независимого, целостного, суверенного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме» также было поддержано всеми членами ЛАГ и всеми членами ОИС в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года.

Он подчеркнул, что наряду с теми усилиями, которые прилагаются для решения острейших гуманитарных вопросов в зоне конфликта, потребуется формирование коллективного дипломатического механизма. «Мы убеждены, что важную роль в этом механизме должны играть страны региона, арабские государства, другие исламские страны», — добавил Лавров.Кроме того, глава МИД РФ указал на катастрофические гуманитарные последствия в секторе Газа и то, что объем поступающей туда гуманитарной помощи явно недостаточен. «Агентства, занимающиеся гуманитарной помощью в рамках ООН, бьют тревогу», — добавил он.

21 ноября главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии и Палестины, а также генсек Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха прибыли в Москву, чтобы обсудить вместе с российской стороной ситуацию вокруг сектора Газа.