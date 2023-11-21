Десять лет назад в Украине начались массовые протесты, известные как Евромайдан. Сторонники евроинтеграции вышли на улицы после того, как правительство Януковича аннулировало соглашение об ассоциации с ЕС. Три месяца протестов привели к отставке президента Виктора Януковича.

«10 лет назад мы начали новую страницу борьбы. 10 лет назад украинцы начали свое первое контрнаступление. Против беззакония, против попытки лишить нас нашего европейского будущего. Против нашего порабощения», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении с Европейской площади в столице Киеве.

Касаясь процесса вступления Украины в ЕС, украинский президент уточнил, что текущие переговорные процессы должны привести к тому, что Украина станет полноправным членом Евросоюза в ближайшем будущем.

Компромиссы невозможны

Переходя к теме продолжающейся войны с РФ, Зеленский подчеркнул: любые компромиссы или уступки в войне с Россией «невозможны».

В интервью западным СМИ украинский президент исключил мир с Россией «любой ценой». По его словам, Украина не намерена «заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией», несмотря на трудности на поле боя.

Зеленский также подчеркнул: жители Украины не верят, что Россия настроена завершить конфликт. При этом он признал растущую апатию у западных союзников. По его словам, отсутствие прогресса в контрнаступлении «‎обескуражило»‎ некоторых союзников Киева, которые теперь не уверены, сможет ли Киев «изгнать» российские войска.

В Кремле утверждают, что не отказываются от переговоров с украинской стороной, в отличие от Киева. Российские власти ссылаются на закон Украины прошлого года, по которому руководству страны запрещены любые переговоры с действующими российскими политиками.