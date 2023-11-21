ПОЛИТИКА
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Израильская армия арестовала еще 40 палестинцев на Западном Берегу
Всего с 7 октября израильскими силами на Западном Берегу задержаны около 3000 палестинцев
Израильская армия арестовала еще 40 палестинцев на Западном Берегу
Фото: AA / Others
21 ноября 2023 г.

Во вторник израильская армия задержала еще по меньшей мере 40 палестинцев из разных районов оккупированного Западного берега и оккупированного Восточного Иерусалима.

В своем заявлении Общество палестинских заключенных (PPS) сообщило, что в результате новых арестов число палестинцев, задержанных израильскими силами с 7 октября, составило около 3000.

До 7 октября общее число палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах, составляло около 5200, в том числе более 1000 содержались в соответствии с политикой административного задержания без предъявления обвинений или судебного решения.

Напряженность на Западном Берегу возросла с того момента, как 7 октября вспыхнули боевые действия между палестинскими силами и Израилем в секторе Газа. По данным палестинского министерства здравоохранения, за этот период по меньшей мере 217 палестинцев были убиты израильскими войсками на Западном Берегу, более 2850 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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