ПОЛИТИКА
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Баку: Армения должна осознать, что корни мира лежат в регионе
Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал армянское руководство продолжить мирные переговоры с Баку
Баку: Армения должна осознать, что корни мира лежат в регионе
фото АА / Photo: AA Archive
21 ноября 2023 г.

Армения должна осознать, что корни мира находятся не в Вашингтоне, Брюсселе и Париже, а в Кавказском регионе. Об этом 21 ноября заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Политик призвал правительство Армении «‎‎заглянуть внутрь региона и продолжить переговоры с Азербайджаном, чтобы способствовать миру и добиться серьезных успехов».

«‎У Азербайджана благие намерения. Суверенитет нашей страны обеспечен, в регионе установлен новый статус-кво, легитимный и основанный на справедливости и международном праве», — подчеркнул Гаджиев.

В мае 2022 года МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией. Это взаимное признание суверенитета, взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу, обязательство воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений, а также открытие транспорта и коммуникаций.

21 ноября текущего года МИД Азербайджана предложил Армении провести встречу на государственной границе двух стран для обсуждения мирного процесса.

В министерстве отметили задержку со стороны Еревана: Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Баку по проекту мирного договора.

«Подобный застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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