Израиль ударил по очередной мечети в районе Зейтун

Израильская армия опубликовала видео разбитой мечети в районе Зейтун, объяснив удар по ней тем, что в ней якобы была лаборатория по производству оружия и БПЛА. Это уже не первая мечеть, которая разрушена в результате авиаудара. Ранее пострадали также школы, больницы и церкви. С 7 октября число погибших в результате атак Израиля превысило 13,3 тыс. человек. Среди них не менее 5600 детей. #trtнарусском #израиль #мечеть #палестина #палестинцы #зейтун #авиаудар #газа #секторгаза #авиаударизраиля #лаборатория #оружие #школа #больница #новостипалестины #атакаизраиля #trtrussian