Инициатором саммита по ситуации в секторе Газа выступил президент Ирана Эбрахим Раиси. Участие принимают не только страны-члены БРИКС, но и государства, которые вступят в объединение с 1 января 2024 года: Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

В начале саммита прозвучало вступительное слово председателя БРИКС в 2023 году, президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Он заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. Военные преступления Тель-Авива должен начать расследовать Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

«Коллективное наказание палестинского гражданского населения путем незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду», — говорится в заявлении президента (цитата по ТАСС).

Также ЮАР призывает к открытию гуманитарных коридоров в сектор Газа, чтобы все нуждающиеся смогли получить гуманитарную помощь и доступ к основным услугам.

Что касается причин этого конфликта, то, по словам Рамафосы, он произошел из-за незаконной оккупации Израилем палестинской территории.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин назвал «своевременной» инициативу созвать внеочередной саммит объединения для обсуждения острой ситуации в секторе Газа.

«Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения израильско-палестинского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона», — сказал президент, отметив, что массовая гибель людей в секторе Газа вызывает глубокую обеспокоенность.

Путин считает полезным продолжить обсуждение ситуации на Ближнем Востоке в рамках БРИКС, в том числе в 2024 году — в год председательства РФ в объединении. Он положительно оценил усилия стран Ближнего Востока по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Коллективное реагирование

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман Аль Сауд призвал международное сообщество остановить экспорт вооружений в Израиль из-за его вторжения в сектор Газа.

«Мы призываем все страны прекратить экспорт оружия в Израиль, а также требуем немедленного прекращения военных операций и открытия гуманитарных коридоров для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа», –– сказал наследник престола, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Израиль применяет силу в секторе Газа неизбирательно, что неизбежно ведет к гуманитарной катастрофе.

«Неизбирательное и непропорциональное применение силы против мирного населения не оправдывает эти варварские действия. Мы перед лицом гуманитарной катастрофы», — сказал бразильский лидер, принимая участие во внеплановой встрече БРИКС.

Израиль не должен использовать коллективное наказание для жителей сектора Газа, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

«Необходимо обеспечить безопасность и бесперебойность каналов гуманитарной помощи, предоставить еще больше гуманитарной помощи населению Газы, прекратить насильственное переселение, отключение воды, электричества, поставок топлива и другие виды коллективного наказания жителей Газы», –– отметил китайский лидер.

По его словам, к нынешней бойне в секторе Газа привело игнорирование прав палестинцев на протяжении долгого времени.

Отдельно председатель КНР призвал к скорейшему созыву «еще более авторитетной международной мирной конференции для достижения международного консенсуса».

Выступая на конференции с участием лидеров стран БРИКС, президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил Израиль в применении запрещенного оружия против населения сектора Газа и призвал участников БРИКС к коллективным действиям.

«Коллективные действия членов БРИКС необходимы для прорыва блокады Газы и создания постоянного и безопасного маршрута, позволяющего отправлять гуманитарную помощь в Газу», –– пояснил иранский лидер.