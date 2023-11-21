Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал жесткие нападения Израиля в Газе на больницы, религиозные учреждения и другие гражданские объекты «варварством и военным преступлением». Высказывания прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Алжира Абдулмаджидом Теббуном.

«Приоритетом Турции является немедленное прекращение огня в секторе Газа и беспрепятственная доставка гуманитарной помощи», –– подчеркнул глава государства.

По его словам, нападения Израиля превращаются в настоящее коллективное наказание для всех мирных жителей.

Сейчас Анкара надеется как можно скорее добиться положительных результатов в обмене заложниками.

«Что касается вопроса об обмене заложников, то МИД, Национальная разведка нашей страны продолжают совместную с Катаром работу. Мы хотим как можно скорее получить результат в этом вопросе», –– проинформировал Эрдоган.

Он добавил: «Без справедливого политического решения проблемы не добиться полноценного результата. Сейчас уже стало неизбежным такое решение, которое предполагает создание Палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме».

Двусторонние связи

Находясь с визитом в Алжире, Эрдоган обратил внимание на темпы развития двусторонних связей.

«Мы ожидаем, что наш объем торговли, который побил рекорд в $5,3 млрд в прошлом году, достигнет $6 млрд к концу этого года. Мы будем наращивать наши усилия», –– отметил президент Турции.

Эрдоган заявил, что очень рад снова оказаться в дружественном и братском Алжире после своего визита в 2020 году, и поблагодарил президента Теббуна за отличный прием, оказанный всей турецкой делегации.

Подчеркнув, что и Турция, и Алжир за трехлетний период продолжают получать хорошие результаты от развития контактов и от регулярных переговоров, Эрдоган сообщил, что стороны в ходе нынешней встречи на высшем уровне обменялись идеями о шагах, которые необходимо предпринять для дальнейшего углубления двусторонних отношений.