Израильская армия нанесла авиаудар по лагерю беженцев в Джабалии

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате авиаударов израильской армии по лагерю беженцев, больнице, школе, жилым домам и другим объектам в Джабалии есть погибшие, точное количество не известно. ЦАХАЛ заявил, что окружил город на севере сектора Газы и начал «зачистку» нанося удары с воздуха. #Палестина #Газа #Джабалия #атаки #удары #лагерьбеженцев #разрушения #Израиль