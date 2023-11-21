ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильская армия нанесла авиаудар по лагерю беженцев в Джабалии
Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате авиаударов израильской армии по лагерю беженцев, больнице, школе, жилым домам и другим объектам в Джабалии есть погибшие, точное количество не известно. ЦАХАЛ заявил, что окружил город на севере сектора Газы и начал «зачистку» нанося удары с воздуха. #Палестина #Газа #Джабалия #атаки #удары #лагерьбеженцев #разрушения #Израиль
Израильская армия нанесла авиаудар по лагерю беженцев в Джабалии / Others
21 ноября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us