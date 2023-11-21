Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен посетить Великобританию и Францию, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа, который по-прежнему переживает вторжение Израиля, сообщили турецкие дипломатические источники.

Фидан будет находиться в составе общей арабо-исламской министерской делегации, которая была сформирована по итогам совместного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде в начале этого месяца.

В состав делегации входят министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Катара, Индонезии, Нигерии и Палестины, а также генеральный секретарь ОИС.

Ранее на этой неделе министры иностранных дел отправились в Китай для обсуждения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Усилия по созданию совместной делегации на арабо-исламском саммите в Эр-Рияде возглавила Турция.