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Глава МИД Турции нанесет визиты в Великобританию и Францию
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Великобританию и Францию вместе с арабо-исламской министерской делегацией. В центре повестки будут находиться проблемы сектора Газа
Глава МИД Турции нанесет визиты в Великобританию и Францию
Глава МИД Турции Хакан Фидан. / Photo: AA
21 ноября 2023 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен посетить Великобританию и Францию, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа, который по-прежнему переживает вторжение Израиля, сообщили турецкие дипломатические источники.

Фидан будет находиться в составе общей арабо-исламской министерской делегации, которая была сформирована по итогам совместного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде в начале этого месяца.

В состав делегации входят министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Катара, Индонезии, Нигерии и Палестины, а также генеральный секретарь ОИС.

Ранее на этой неделе министры иностранных дел отправились в Китай для обсуждения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Усилия по созданию совместной делегации на арабо-исламском саммите в Эр-Рияде возглавила Турция.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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