ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Армения пропустит мероприятие ОДКБ в Беларуси
Ереван не намерен отправлять в Беларусь главу МИД для участия в заседании, которое будет проводиться в рамках ОДКБ. В последние месяцы представители Армении систематически игнорируют мероприятия организации
Армения пропустит мероприятие ОДКБ в Беларуси
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. / Photo: Reuters
21 ноября 2023 г.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не планирует присутствовать на министерском заседании в рамках ОДКБ, которое должно проходить 22-23 ноября в Минске. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником состоялся обмен мнениями по армяно-белорусской повестке дня. Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске», –– говорится в сообщении МИД Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и представителя армянского дипкорпуса неоднократно отмечали, что их страна сейчас не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако делали многозначительные оговорки.

«Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет», –– заявлял в середине ноября глава армянского правительства.

По словам Пашиняна, Ереван считает фундаментальной проблемой «отказ ОДКБ зафиксировать свою зону ответственности в республике».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us