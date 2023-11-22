В одном из видео Селдовиц называет продавца «террористом» и кричит на него: «Вы поддерживаете терроризм. Вы поддерживаете убийство маленьких детей. Вы ужасный человек».

Перед выходом из магазина он обращается к продавцу снова: «Если бы мы убили 4000 палестинских детей, знаете что? Этого было бы недостаточно».

На другом видео, в том же самом магазине, Селдовец угрожает продавцу «своими друзьями в миграционной службе». Он также заявил, что спецслужбы Египта могут заинтересоваться продавцом в Нью-Йорке и применить пытки к его родителям: «Мухабарат в Египте заберет твоих родителей. Твоему отцу нравятся его ногти? Они вырвут их один за другим».

Селдовец отказывался покидать магазин, несмотря на просьбы. Он оскорблял пророка Мухаммада и Коран, а также фотографировал продавца и просил его «улыбаться».

«Вот почему вы продаете еду в продуктовом магазине, потому что вы невежественны. Но вам следует выучить английский. Это поможет вам, когда вас депортируют обратно в Египет, а затем Мухабарат захочет с вами поговорить», — говорит чиновник.

В другом видео он преследует того же продавца, но прохожий просит его прекратить: «Это неправильно, вы притесняете».

Лоббистская компания Gotham Government Relations, расположенная в Вашингтоне, прекратила сотрудничество с бывшим и.о. директора по делам Южной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома при администрации 44-го президента США Барака Обамы Стюартом Селдовицем после публикации видеозаписей.

В компании осудили его высказывания, назвав их «расистскими»: «Видеозапись его действий является мерзкой, расистской и не соответствует стандартам, которые мы практикуем в нашей фирме».