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Байден приветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС
Президент США Джо Байден заявил, что приветствует заключенное соглашение между Израилем и ХАМАС и надеется, что все аспекты сделки будут выполняться
Байден приветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС
Президент США Джо Байден / Others
22 ноября 2023 г.

«Я чрезвычайно рад, что некоторые из этих храбрых душ, переживших недели плена и невыразимые испытания, воссоединятся со своими семьями, как только эта сделка будет полностью реализована», – говорится в заявлении американского президента Джо Байдена.

Он поблагодарил эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за помощь в достижении сделки, а также правительство Израиля за готовность поддержать продление перемирия.

Как писал TRT на русском, договор между Израилем и ХАМАС включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников (детей и женщин) в течение 4 дней в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем.

По данным Израиля, вооруженное крыло ХАМАС удерживает 239 израильских пленных. В свою очередь, в тюрьмах Израиля содержится находятся около 7 тыс. палестинских заключенных.

По информации органов здравоохранения Газы, в результате беспощадных атак Израиля погибло более 14,1 тыс. палестинцев, в том числе 5,8 тыс. детей и 3,9 тыс. женщин. Тысячи зданий, включая больницы и другие гражданские объекты, были повреждены или разрушены в результате воздушных и наземных атак Израиля.

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