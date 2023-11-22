Нетаньяху: Война в Газе продолжится, несмотря на перемирие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с сектором Газа продолжится даже после возможного прекращения огня и обмена пленными. По данным израильской телекомпании Kan, «армия намерена использовать перемирие для реорганизации своих сил в рамках подготовки к расширению наземной операции на юге Газы». #trtнарусском #нетаньяху #война #палестина #израиль #газа #секторгаза #огонь #пленные #армия #армияизраиля #наземнаяоперация #новостипалестины #новостиизраиля #trtrussian