Пожилая палестинка живет среди обломков своего дома

Дом пожилой палестинки Умм аль-Абд Абу Куты в городе Рафах на юге Газы был разрушен израильским авиударом. Женщина потеряла 14 членов своей семьи и сейчас живет среди развалин своего дома, заботясь о своих осиротевших внуках. #trtнарусском #палестина #бабушка #палестинка #палестинцы #дом #израиль #разрушение #завалы #рафах #авиаудар #семья #атакаизраиля #руины #руиныдома #внуки #сирота #palestine #gaza #trtrussian