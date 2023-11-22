ПОЛИТИКА
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Пожилая палестинка живет среди обломков своего дома
Дом пожилой палестинки Умм аль-Абд Абу Куты в городе Рафах на юге Газы был разрушен израильским авиударом. Женщина потеряла 14 членов своей семьи и сейчас живет среди развалин своего дома, заботясь о своих осиротевших внуках. #trtнарусском #палестина #бабушка #палестинка #палестинцы #дом #израиль #разрушение #завалы #рафах #авиаудар #семья #атакаизраиля #руины #руиныдома #внуки #сирота #palestine #gaza #trtrussian
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22 ноября 2023 г.
Истории
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