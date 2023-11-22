ПОЛИТИКА
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В Москву прибыли еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян
С начала гуманитарной миссии МЧС России в РФ доставлено 553 человека, говорится в сообщении ведомства
В Москву прибыли еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян
Эвакуированных россиян доставляют спецбортом МЧС из Каира / Others
22 ноября 2023 г.

Самолет МЧС Ил-76 с эвакуированными россиянами из сектора Газа и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово.

Эвакуация проходит из-за войны между Израилем и движением ХАМАС, продолжающейся с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев из сектора Газа начали 1 ноября — сотни человек, имеющих иностранное гражданство, перешли границу сектора Газа и Египта через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Первая группа из 70 россиян была эвакуирована 12 ноября.

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила агентству ТАСС, что эвакуация россиян продолжается и займет столько времени, сколько для этого будет необходимо.

«Можно говорить о том, что эвакуация продлится столько, сколько это необходимо», — сказала она. Зарипова отметила, что граждане России ежедневно добавляются в списки для эвакуации из сектора Газа.

Кроме того, дипломат пояснила, что этот процесс продолжается при поддержке российского представительства вне зависимости от объявления гуманитарных пауз или перемирия.

В середине ноября директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко заявил, что ведомство получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа.

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