Самолет МЧС Ил-76 с эвакуированными россиянами из сектора Газа и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово.

Эвакуация проходит из-за войны между Израилем и движением ХАМАС, продолжающейся с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев из сектора Газа начали 1 ноября — сотни человек, имеющих иностранное гражданство, перешли границу сектора Газа и Египта через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Первая группа из 70 россиян была эвакуирована 12 ноября.

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила агентству ТАСС, что эвакуация россиян продолжается и займет столько времени, сколько для этого будет необходимо.

«Можно говорить о том, что эвакуация продлится столько, сколько это необходимо», — сказала она. Зарипова отметила, что граждане России ежедневно добавляются в списки для эвакуации из сектора Газа.

Кроме того, дипломат пояснила, что этот процесс продолжается при поддержке российского представительства вне зависимости от объявления гуманитарных пауз или перемирия.

В середине ноября директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко заявил, что ведомство получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа.