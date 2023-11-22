Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о прошедшем в Алжире втором заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Алжир. По его словам, на встрече лидеры двух стран обсудили текущее состояние двусторонних отношений и шаги по их укреплению. Итогом стало подписание 13 соглашений о сотрудничестве в различных областях.

Также президенты провели переговоры по актуальным и региональным проблемам, включая атаки Израиля на сектор Газа. «Мы обсудили шаги, которые могут быть предприняты для прекращения массовых убийств и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи», — сказал турецкий лидер.

Отвечая на вопрос журналистов о намерениях Израиля контролировать сектор Газа после окончания войны, президент Турции заявил, что Газа — территория Палестины.

«Дома палестинцев были постепенно оккупированы Израилем с 1947 года, но я надеюсь, что Газа останется палестинской территорией. Поэтапная оккупация Израилем палестинских территорий была чем-то вроде кражи», — сказал он, добавив, что во всем мире растет движение в поддержку Палестины.

Так, президент Турции отметил, что демонстрации проходят в Германии и Великобритании, а также Франции и странах Латинской Америки. Все это свидетельствует о том, что мировое сообщество осуждает решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Турецкий лидер также положительно оценил усилия Египта по эвакуации иностранных граждан из сектора Газа. «На КПП «Рафах» египетское руководство предпринимает позитивные шаги. Сначала в Турцию прибыли 40 онкобольных из сектора Газы. На втором этапе это число значительно увеличилось, и мы получили 88 пациентов и 67 сопровождающих. Хотим, чтобы доставка больных из Газы продолжалась».

Из стран Запада только Испания не стала молчать о бесчеловечных нападениях Израиля на сектор Газа, отметил президент Турции. На следующей неделе он проведет переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Лидеры двух стран обсудят непростой вопрос: как достучаться до других европейских лидеров и привлечь их на сторону Палестины.

«Исламский мир также не должен молчать об этом вторжении. Падение Газы означает, что единство и сплоченность исламского мира получили глубокие раны. Стыдно молчать и не реагировать на безрассудную оккупацию Израилем сектора Газа. Тель-Авив не признает международное право, права человека и не придерживается этических ценностей», — сказал Эрдоган.

Несмотря на то, что Турция не поддерживает действия Израиля, страна не лишится инвестиций и международных партнеров. «Владельцы капитала, которых беспокоит то, что Турция выступает против убийства детей и защищает мир и права человека, будут рады только в случае безоговорочной поддержки израильской резни. Для нас немыслимо иметь такое отношение», — подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, мир осознает ценность Турции: «Я не думаю, что глобальные инвесторы отвернутся от такой страны, как Турция, из-за влияния Израиля. Чтобы привлечь мировой капитал в нашу страну, мы продолжим действовать по принципу взаимовыгодного сотрудничества и продолжим занимать гуманитарную позицию, подобающую Турции».