ПОЛИТИКА
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Иран призвал расследовать использование Израилем запрещенного оружия
Президент исламской республики призвал провести «международное расследование» использования Израилем запрещенных боеприпасов в Газе. Ранее международные группы обвинили Тель-Авив в применении фосфорных бомб против гражданского населения
Иран призвал расследовать использование Израилем запрещенного оружия
фото АА / Photo: AA Archive
22 ноября 2023 г.

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал начать «специальное международное расследование» использования Израилем запрещенного оружия в секторе Газа.

В своей речи на виртуальном саммите группы развивающихся экономик БРИКС Раиси отметил: «‎‎зверства Израиля в секторе Газа свидетельствуют о моральном упадке Запада».

«Мы стали свидетелями беспрецедентного насилия и преступлений, совершенных против палестинцев в секторе Газа. То, что происходит в эти дни в Газе, ясно показывает несправедливость западной международной системы. Проблема Газы — это вопрос гуманности и справедливости», — отметил политик.

Раиси подчеркнул: Израиль и его сторонники не только нарушают человечность, мораль и закон, но и пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, предоставляя дезинформацию.

В начале ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совбез ООН принять меры для разоружения Израиля, иначе потом будет «слишком поздно». В частности, министр призвал лишить Израиль ядерного оружия.

Слова Абдоллахияна прозвучали на фоне заявлений израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элияху, который допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей».

«Заявление израильского режима об использовании атомной бомбы показывает его неспособность противостоять сопротивлению. СБ ООН и МАГАТЭ должны действовать, чтобы разоружить этот варварский режим апартеида. Завтра будет слишком поздно», — написал глава МИД Ирана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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