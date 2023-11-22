В секторе Газа с 7 октября умерли более 14 тысяч человек, и число погибших растет с каждым днем. «Большинство погибших — женщины, дети и пожилые люди, это война против мирного населения», — сообщила в интервью TRT Haber министр здравоохранения Палестины Май Аль-Кайла.

По ее словам, число раненых палестинцев уже превысило 30 тысяч, многие жители находятся под завалами, около 6000 человек пропали без вести, из них 1800 — дети. Действия Израиля противоречат международному гуманитарному праву, а также Женевской конвенции.

В центре израильско-палестинского конфликта также оказалась крупнейшая больница сектора Газа «Аль-Шифа», где от израильских атак пытались укрыться тысячи палестинцев. Более того, именно в эту клинику привозят пациентов со всего региона, поскольку она наиболее оснащенная.

«К сожалению, в настоящее время больница оккупирована израильской армией. Это первый случай в истории. Некоторые пациенты не смогли быть эвакуированы, поскольку их состояние не подходило для транспортировки. Больница стала центром оккупации. Мы осуждаем это самым решительным образом», — заявила она.

Катастрофическая ситуация сложилась с лечением новорождённых. Пациентам «Шифы» были 39 недоношенных детей, из них 8 — умерли. На данный момент 28 младенцев отправлены на лечение в Египет. Состояние еще троих оценивается как нестабильное, их невозможно транспортировать.

Врачам больниц в секторе Газа приходится работать в тяжелых условиях, подчеркнула Май Аль-Кайла: «Нет лекарств, медицинского оборудования, электричества и, что еще очень важно, топлива для работы генераторов. Это действительно очень тяжелая работа. Например, на прошлой неделе в больнице провели операцию без анестезии и антибиотиков».

По ее словам, эти проблемы необходимо решить как можно скорее. В этом месяце плановые роды запланированы у пяти тысяч женщин. Если ситуация не изменится, то это станет катастрофой для матерей и их детей.

Она также поблагодарила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ за оказанную поддержку и солидарность: «Я хочу поблагодарить Турцию за то, что она доставила в Турцию раненых и онкобольных. Благодарю президента Турции, государство и турецкий народ. Я знаю, что турки всегда поддерживали палестинцев, и мы всегда помним об этом».