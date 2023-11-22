Палестинка 45 дней не видела новорожденного сына

В секторе Газа мать семерых детей Варда Сбета воссоединилась со своим новорожденным ребенком после 45 дней разлуки. Она потеряла его, когда Анаса вместе с 30 другими недоношенными малышами срочно эвакуировали из больницы Аль-Шифа, которую после многочисленных атак захватил Израиль. #trtнарусском #палестина #горе #израиль #мать #палестинка #палестинцы #ребенок #новорожденный #младенец #разлука #эвакуация #больница #альшифа #атакаизраиля #palestine #gaza #freegaza #trtrussian