ПОЛИТИКА
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Палестинка 45 дней не видела новорожденного сына
В секторе Газа мать семерых детей Варда Сбета воссоединилась со своим новорожденным ребенком после 45 дней разлуки. Она потеряла его, когда Анаса вместе с 30 другими недоношенными малышами срочно эвакуировали из больницы Аль-Шифа, которую после многочисленных атак захватил Израиль. #trtнарусском #палестина #горе #израиль #мать #палестинка #палестинцы #ребенок #новорожденный #младенец #разлука #эвакуация #больница #альшифа #атакаизраиля #palestine #gaza #freegaza #trtrussian
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22 ноября 2023 г.
Истории
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