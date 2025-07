Новый немецкий закон ставит под угрозу натурализацию пропалестинских иммигрантов. Принуждение мигрантов признать право Израиля на существование в качестве условия получения гражданства является попыткой Берлина обелить свое жестокое нацистское прошлое ценой жизней палестинцев, заявил TRT World один из ведущих политических экспертов, выдающийся еврейско-американский ученый и активист Норман Финкельштейн.

В прошлую пятницу парламентская группа, состоящая из Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), приняла законопроект, направленный на «предотвращение натурализации иностранцев-антисемитов».

В законопроекте говорится, что он «добивается того, чтобы получение немецкого гражданства зависело от приверженности праву Израиля на существование и заявления о том, что претендент на натурализацию не предпринимал и не будет предпринимать никаких действий, направленных против существования государства Израиль».

Однако при этом не совсем ясно, что подразумевает это «обязательство». Учитывая, что Германия уже официально одобрила определение Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), часто используемое для приравнивания критики Израиля к антисемитизму, принятие законопроекта потенциально делает преступлением выступление за освобождение Палестины от израильской оккупации.

«Германия требует признать право Израиля на существование, в то время как Израиль ведет геноцидную войну в Газе… Не так давно, уничтожая евреев, Германия требовала признания своего права на существование в борьбе с иудео-большевистским заговором. Похоже, что Германии необходимо пройти вторую денацификацию», — говорит Норман Финкельштейн.

Поскольку закон предполагает внесение поправки в закон о гражданстве, согласно которой «иностранцы» не должны заниматься деятельностью, выступающей против «существования государства Израиль», Германия, возможно, встала на путь отказа в гражданстве всем, кто выступает за палестинцев.

Такая деятельность, вероятно, включает в себя противодействие продолжению существования Израиля в его нынешней форме, что, как очевидно в настоящее время в Газе, включает в себя регулярное причинение вреда и насильственное нарушение жизни палестинцев. В недавнем докладе Центра по правам человека «Аль-Мезан» рассказывается о том, как это делается Израилем только с 7 октября.

«Израильские войска продолжают наступление [на Газу], нанося тысячи военных ударов, систематически разрушая дома, жилые кварталы, гражданские сооружения, дороги и инфраструктуру», — говорится в докладе.

Кроме того, в докладе уточняется, что «все собранные данные и свидетельства подтверждают, что масштабные бомбардировки и разрушения не связаны с какой-либо военной необходимостью»: «Напротив, они являются частью систематической операции по уничтожению в рамках беспрецедентной стратегии коллективного наказания».

С 7 октября Израиль убил в Газе более 14 тыс. палестинцев, из которых около 6000 — дети. Несмотря на это, в преамбуле законопроекта недавние проявления палестинской солидарности в Германии, призывающие к прекращению убийств, охарактеризованы как «отвратительные митинги и демонстрации».

Палестино-американский журналист Хебх Джамаль, проживающий в настоящее время в Германии, в своей недавней статье рассказывает: «Я присутствовал на многочисленных [пропалестинских] демонстрациях по всей Германии, и единственная видимая угроза общественной безопасности исходила от полиции».

По данным агентства Anadolu, «правительство [Германии] разрешило экспорт в Израиль [военных технологий] на сумму почти 303 млн евро ($323 млн) до 2 ноября — почти в 10 раз больше, чем было экспортировано за весь 2022 год (32 млн евро), согласно данным Минэкономики Германии. Одобрения касаются в первую очередь компонентов для средств ПВО и связи.

Подобные технологиисистематически используются Израилем для преследования и убийства палестинцев. Военная поддержка Израиля со стороны Германии в свете этого закона свидетельствует о том, что она готова придерживаться неприемлемых двойных стандартов, а именно: Израилю можно причинять зло палестинцам, а немцам нельзя этому противостоять.

По той же извращенной логике немцев не должно волновать, что Израиль сохраняет доминирующее положение над палестинцами через систему апертейда, ущемляя их практически во всех сферах жизни.

В октябре прошлого года в беседес изданием Jacobin Виланд Хобан, председатель организации Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East, сказал: «Идея взять на себя ответственность за Холокост с самого начала была переплетена с геополитическими соображениями. В более позднее время поддержка Израиля — материальная или политическая — неустанно пропагандируется как обязанность Германии».