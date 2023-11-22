Организатором мероприятия стала председательствующая в этом году в G20 Индия. Саммит проходит в формате видеосвязи.

Ранее в эфир вышло вступительное слово премьер-министра Индии Нарендры Моди. «Главное, чтобы конфликт Израиля и ХАМАС не перерос в региональное противостояние», — сказал глава правительства Индии (цитата по ТАСС).

Глава индийского правительства приветствовал соглашение, достигнутое между Израилем и движением ХАМАС. А также подчеркнул, что «в современном мире, полном вызовов, именно взаимное доверие связывает страны друг с другом».

Заявления остальных лидеров G20, как правило, звучат в закрытом режиме. Однако Кремль сообщал, что выступление российского президента Владимира Путина будет опубликовано.

Ожидается, что в ходе саммита лидеры стран G20 обсудят ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации. Также будут подведены итоги индийского председательства в этом году.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин намерен изложить российскую позицию по нынешней «весьма неспокойной» ситуации в мире.

На предыдущем саммите, который прошел 9-10 сентября в Нью-Дели, российскую сторону представлял глава МИД Сергей Лавров. Отсутствие на мероприятии Путина в Кремле тогда объяснили тем, что у президента РФ нет потребности встречаться с западными коллегами, поскольку это «не добавит ничего конструктивного к повестке».