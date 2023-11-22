Действия Израиля в секторе Газа нельзя объяснить правом на самооборону, а трагедия в Палестине превысила пределы человеческой терпимости. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на онлайн-встрече G20.

«Трагедия на оккупированных палестинских территориях, особенно в секторе Газа, превысила пределы человеческой терпимости. Эти события не могут быть объяснены правом на самооборону», — подчеркнул он.

По словам президента Турции, «совершается преступление против человечности». «Израиль должен быть привлечен к ответственности перед международным правом», — добавил турецкий лидер.

При этом Эрдоган выразил надежду, что достигнутое перемирие и соглашение об обмене заложниками между Израилем и движением ХАМАС будет способствовать скорейшему установлению постоянного прекращения огня в секторе Газа.

«Соглашение об обмене заложниками является позитивным событием. Я надеюсь, что этот шаг приведет к постоянному прекращению огня, которое является нашим приоритетом и которое, как мы ожидаем, будет установлено как можно скорее», — отметил он.

В ходе своего выступления турецкий лидер призвал страны G20 инициировать урегулирование ситуации в Газе на основе принципа двух государств.

«Турция готова взять на себя роль, в том числе гаранта, вместе с другими странами в возможной новой структуре безопасности в израильско-палестинском конфликте», — добавил он.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников (детей и женщин) в течение 4 дней в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем.